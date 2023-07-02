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وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلوتينوفيتش عن 81 عاماً

رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش
2 يوليو 2023 20:58

توفي رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 81 عاماً، حسبما أعلن زميله في الحزب، إيفيتسا داتشيتش، زعيم الحزب الاشتراكي، على صفحته على تطبيق انستجرام للتواصل الاجتماعي.
يشغل داتشيتش حالياً منصب وزير الخارجية، نائب رئيس وزراء صربيا أيضاً.
تولى ميلوتينوفيتش منصب الرئاسة عندما كانت صربيا آنذاك الدولة المؤسسة ضمن ما كانت حينها جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في الفترة بين عامي 1997 و2002. وكان يعتبر صديقاً مقرباً للرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش (2006-1941).
وأدين ميلوتينوفيتش من قبل المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليوغسلافيا السابقة في لاهاي في عام 1999. وفي عام 2003، سلم ميلوتينوفيتش نفسه لمحكمة لاهاي وحصل على البراءة من كل التهم المنسوبة إليه في عام 2009.

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المصدر: د ب أ
صربيا
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وفاة
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