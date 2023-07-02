بايدن يقوم بجولة في دول أوروبية عدة

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقوم بجولة إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري.

في المحطة الأولى، سيزور بايدن العاصمة البريطانية لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك «لتعزيز العلاقة الوثيقة» بين البلدين، حسبما ذكرت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان.

وأضافت المتحدثة أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشارلز خارج لندن.

بدوره، قال متحدث باسم قصر بكنجهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز سيستقبل بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 11 و 12 يوليو.

وأخيراً، سيزور الرئيس الأميركي العاصمة الفنلندية، هلسنكي، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.