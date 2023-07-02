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السويد تعلّق على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم

جانب من العاصمة السويدية ستوكهولم
2 يوليو 2023 19:23

أكّدت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، إدانتها لإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد العاصمة ستوكهولم الرئيسي.
وقالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إنّ «الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام، التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد، يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين».
وأضافت الوزارة «ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية».
تأتي تصريحات الحكومة السويدية بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مشابهة.
ووسط حراسة مشددة من الشرطة، أحرق متطرف صفحات من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير في ستوكهولم. وكانت شرطة العاصمة السويدية قد صرحت له بالتظاهر، تماشياً مع حماية حرية التعبير، لكنها قالت فيما بعد إنها فتحت تحقيقاً بشأن «إثارة توتر».
ودانت دول ومنظمات دولية عدة، من ضمنها الولايات المتحدة، إحراق نسخة من المصحف الشريف، محذرة من أن مثل تلك الأفعال«تحرض» على الكراهية.

 

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المصدر: وكالات
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إحراق المصاحف
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