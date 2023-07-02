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جدّة الشاب نائل توجه نداء بشأن أعمال الشغب في فرنسا

إحراق سيارات خلال أعمال الشغب في فرنسا
2 يوليو 2023 18:57

وجهت جدّة الشاب نائل م.، الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب العاصمة الفرنسية باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون، اليوم الأحد، إلى المحتجّين الذين يقومون بأعمال التخريب والنهب والحرق.
وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل (17 عاماً) برصاص شرطي، أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة، قالت الجدّة ناديا مخاطبة المحتجّين «توقّفوا، لا تكسّروا».
وأضافت، في مقابلة أجرتها معها قناة «بي إف إم» التلفزيونية الإخبارية الفرنسية «لأولئك الذين يكسّرون، أقول: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات».
وتابعت «توقّفوا. من يستقلّ هذه الحافلات هنّ أمّهات، من يسير في الخارج هنّ أمّهات».
وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة، شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل المراهق وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.
واعتقلت الشرطة الفرنسية، مساء أمس، 719 شخصاً على الأقل، الليلة الماضية، خلال المزيد من أعمال الشغب، طبقا لتقييم أولي لوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات
جدة
إطلاق نار
الشرطة
أعمال شغب
فرنسا
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