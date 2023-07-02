شولتس: أتابع بقلق الاضطرابات في فرنسا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن بلاده تتابع «بقلق» الاضطرابات التي حدثت في فرنسا منذ مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش قبل أيام عدة.

وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد من أجل متابعة الأوضاع.

وأوضح المستشار الألماني، في مقابلة مع قناة «إيه.آر.دي» التلفزيونية العامة، «لا اتوقع أن تصبح فرنسا غير مستقرة، رغم أن المشاهد» من هذا البلد «صادمة»، و«لهذا السبب، أفهم تماما قرار الرئيس الفرنسي أن يبقى في الوقت الراهن في بلاده. كنت سأفعل الأمر نفسه».

وعبر شولتش عن ثقته في أن ماكرون سينجح في تهدئة الوضع.

وقال «تربطنا علاقات صداقة مع فرنسا ونشكل ثنائيا لحسن عمل الاتحاد الأوروبي، البالغ الأهمية بالنسبة إلى مستقبلنا. لذا، نتابع بالتأكيد بقلق» ما يحصل في فرنسا.

وأضاف «لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل (لضمان) تحسن الوضع سريعا».

كانت الشرطة الفرنسية اعتقلت 719 شخصاً على الأقل، الليلة الماضية، خلال المزيد من أعمال الشغب، طبقا لتقييم أولي لوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد.



