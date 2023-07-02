«الفاو» تعيد انتخاب الصيني شو دونيو مديراً عاماً

أعيد انتخاب المدير العام المنتهية ولايته لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) شو دونيو، اليوم الأحد، على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

وتم التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتاً من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري الذي تعقده المنظمة كل عامين، وفق ما ذكرت الوكالة الأممية في بيان.

تمتد ولايته الجديدة من 1 أغسطس حتى 31 يوليو 2027.

وقبل انضمام شو دونيو (59 عاماً) إلى المنظمة في 2019، خلفاً للبرازيلي خوسيه غرازيانو دا سيلفا، شغل منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين. واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها إشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

درس شو دونيو تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وحصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة «فاخينينجن» في هولندا.

ويمكن انتخاب المدراء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة لولايتين متتاليتين كحد أقصى.

تعليقاً على إعادة انتخاب دونيو، كتبت المنظمة، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «معاً، سنواصل العمل لتحقيق نظم غذائية - زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب».