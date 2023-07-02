مقتل أربعة جنود بهجوم في باكستان

قتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود في هجوم، اليوم الأحد، على نقطة تفتيش في ولاية بلوشستان بجنوب غرب البلاد، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وهاجم اثنا عشر مقاتلاً هذا الموقع ما أدى إلى اندلاع معركة استمرت ساعتين.

وقال مفوض الإقليم سعيد عمراني «قتل ثلاثة شرطيين وعنصر في حرس الحدود، إضافة إلى رجل يشتبه بأنه أحد المهاجمين».

ولاحقاً، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، لافتة إلى أن القتيل المذكور الذي أردته الشرطة هو أحد المهاجمين.

وازدادت الهجمات في باكستان منذ انتهاء وقف لإطلاق النار بين «طالبان باكستان» والحكومة الباكستانية في نوفمبر الفائت بعد سريانه لوقت طويل.

في يناير، فجّر شخص، قالت السلطات، إنه مرتبط بـ«طالبان باكستان»، نفسه في مسجد تابع لقاعدة للشرطة في مدينة بيشاور (شمال شرق)، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين شرطياً باكستانياً.