تراجع حدة أعمال الشغب في فرنسا

باريس (الاتحاد)

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، بأن حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا تراجعت، في حين انتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان شاب من أصول أفريقية أشعل مقتله برصاص الشرطة فتيل اضطرابات واسعة.

ودفعت الحكومة 45 ألفاً من أفراد الشرطة إلى الشوارع في محاولة للسيطرة على اضطرابات محتملة في أعقاب تشييع جنازة نائل، الشاب الذي يبلغ 17 عاماً، والذي قُتل برصاص شرطي عندما أوقفت الشرطة سيارته يوم الثلاثاء الماضي في ضاحية نانتير بباريس.

ومنذ ذلك الحين، أضرم مثيرو الشغب النيران في سيارات ووسائل للنقل العام، ونهبوا متاجر، واستهدفوا أيضاً مباني بلديات ومراكز للشرطة ومدارس، وهي مبانٍ تمثل الدولة الفرنسية.

وأرجأ الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة دولة كانت مقررة إلى ألمانيا، الأحد، للتعامل مع الأزمة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن اجتماع ماكرون مع وزراء الحكومة، لبحث الوضع بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء يوم الجمعة تفعيل «وحدة الأزمات» التابعة للحكومة حتى إشعار آخر.

وذكر المدعي العام أن رجل الشرطة، الذي أقر بإطلاق رصاصة قاتلة على الشاب، قال للمحققين، إنه أراد منع مطاردة للشرطة، خوفاً من تعرضه هو أو أي شخص آخر للإصابة. وهو قيد التحقيق بتهمة القتل العمد.

وقالت وزارة الداخلية، إنها ألقت القبض على 719 شخصاً الليلة الماضية، أي أقل من 1311 في الليلة السابقة عليها و875 ليل الخميس.

وذكرت وزارة الداخلية على حسابها على «تويتر»، أنها نشرت «45 ألفاً من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء لفرض النظام»، مضيفة: «تحركهم جعل الليلة الماضية أهدأ».

وذكر لوران نونيز رئيس شرطة باريس أن من السابق لأوانه القول، إن الاضطرابات قد أُخمدت، وقال: «من الواضح أن الأضرار كانت أقل، لكننا سنظل مستعدين في الأيام المقبلة، وعلى درجة عالية من التركيز، ولا أحد يدعي النصر».

وكانت المنطقة الأكثر سخونة الليلة الماضية هي مرسيليا، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب، وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة حتى ساعة متأخرة من الليل.

وحثت الصين ودول غربية مواطنيها على توخي الحذر بسبب الاضطرابات التي قد تشكل تحدياً كبيراً لفرنسا في ذروة الموسم السياحي في الصيف في حال تصاعدها في محيط المعالم السياحية بوسط المدينة.

في باريس، كثفت الشرطة وجودها الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بعد دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع هناك. وامتلأ الشارع، الذي عادة ما يعج بالسياح، بقوات الأمن الذين قاموا بعمليات تفتيش. وغُطيت واجهات المتاجر بألواح لتفادي لاحتمال تعرضها لأضرار.

وأخلت الشرطة شرفة مقهى واحد على الأقل بسبب الاشتباكات.

وحدثت اشتباكات متفرقة وسط باريس. وقالت شرطة المدينة، إن ستة مبان حكومية تضررت وأُصيب خمسة من رجال الشرطة في اشتباكات الليلة الماضية. وأُلقى القبض على حوالي 315 في المدينة.

وزارت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن المنطقة، أمس، وجددت الدعوة إلى إنهاء العنف غير المقبول.

كما حدثت اضطرابات في مدينة نيس المُطلة على البحر المتوسط وفي مدينة ستراسبورج شرق البلاد.

وقال وزير المالية برونو لو مير، أمس الأول، إن نحو عشرة مراكز تجارية تعرضت للهجوم والنهب في غمرة الاضطرابات. وأضاف أن أكثر من 200 متجر تعرضت للهجوم، وأُضرمت النيران في نحو 15 منها، كما استُهدفت بنوك ومحال لبيع التبغ والملابس الرياضية ومنافذ للوجبات السريعة.