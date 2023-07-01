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الصرب يسلمون 108 آلاف قطعة سلاح إثر إطلاق نار

صرب يتظاهرون ضد الأسلحة
2 يوليو 2023 01:11

تسلمت السلطات الصربية 108833 قطعة سلاح غير شرعية خلال مدة عفو أعلن عنها بعدما قتل 18 شخصا بالرصاص في عمليتي قتل جماعيتين في مايو، حسبما نقلت وكالة أنباء "تانيوج" عن متحدثة باسم الشرطة السبت.
انتهت مدة العفو في منتصف الليل بعد تمديد لمرة واحدة. وذكرت الشرطة أنها تسلمت حوالي 82400 مسدس ونحو 26500 لغم ومتفجرات أخرى، إلى جانب 4,2 مليون قطعة ذخيرة.
يعني العفو أنه لا يتم توجيه تهم للأشخاص بسبب حيازة الأسلحة غير الشرعية أو امتلاكها إذا سلموها.
وهز صربيا بشدة هجومان مسلحان دمويان خلال يومين قبل فترة تقل قليلا عن شهرين. منذ ذلك الوقت، توجه عشرات الآلاف من الصرب إلى الشوارع في مظاهرات أسبوعية ضد تمجيد وسائل الإعلام للعنف. كان من المقرر أن تنظم مسيرة أخرى السبت.  
في الثالث من مايو الماضي، أطلق طالب (13 عاما) النار على تسعة من زملائه في الفصل وحارس أمن في مدرسته في وسط العاصمة بلجراد. وفي اليوم التالي، قتل شاب ثمانية أشخاص بأسلحة نارية في قرية قرب بلجراد، في جريمة منفصلة.   

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المصدر: وكالات
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