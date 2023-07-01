فرنسا تنشر عشرات الآلاف من الشرطة لمواجهة الشغب

تنشر وزارة الداخلية الفرنسية، 45 ألفاً من قوات الشرطة، مساء السبت، وسط استمرار أعمال الشغب في أعقاب قتل الشرطة مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لقناة (بي إف إم) التلفزيونية الفرنسية "ستكثف الإجراءات الأمنية في مدينتي ليون ومرسيليا على وجه التحديد".

واندلعت أعمال شغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل مراهق، عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل أربعة أيام.

وشهدت بعض المدن الفرنسية أعمال نهب وعنف وحرق متعمد، لا سيما في مرسيليا وليون، حيث تصاعد الوضع.

واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء زيارة إلى ألمانيا كانت مقررة الأحد من أجل متابعة الأزمة.