سفراء لـ«الاتحاد»: رئاسة الدولة للمجلس عكست حنكة دبلوماسية وريادة عالمية

أحمد شعبان وأحمد عاطف (نيويورك)

أشاد مسؤولون سابقون وسفراء لـ«الاتحاد»، بالجهود التي بذلتها الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن، مؤكدين على دورها الرائد عالمياً ودبلوماسيتها النشطة طوال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وطرحها للقضايا التي تهم المنطقة والعالم.

وشددوا على أن ما قامت به الإمارات من العمل على نشر قيم التسامح والسلام، يأتي اتساقاً مع سياستها الحكيمة القائمة على إعلاء المشتركات والحفاظ على الأمن والسلم العالمي كمصلحة دولية تستفيد منها كل الأطراف الدولية.

وثمنوا منح الدولة أولوية عملها خلال رئاستها مجلس الأمن في نشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش ونبذ العنف والعنصرية والكراهية ومحاربة الإرهاب وإنهاء الصراعات والحروب في العالم.

واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حمدي صالح، أن دور الإمارات في رئاسة مجلس الأمن ترك أثراً كبيراً على المجتمع الدولي، لأنها تناولت الأمور بشكل متوازن ومحايد، وقدمت رؤية موضوعية للقضايا العالمية.

وأشار السفير حمدي صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أهمية المبادرات المتنوعة التي تبنتها دولة الإمارات في مجلس الأمن، لاسيما التركيز على قضايا الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وغيرها من القضايا بالغة الأهمية، مثل تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والسلام واستدامته، والتغير المناخي والسلام والأمن، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

من جهته، ذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، لـ«الاتحاد»، أن رئاسة الإمارات لمجلس الأمن عكست حنكة دبلوماسية وريادة عالمية، لا سيما أنها تدافع عن المبادئ الراسخة لديها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وقضايا الإنسانية والتسامح.

وأضاف السفير عزت سعد أن رئاسة الإمارات في مجلس الأمن جاءت في وقت دقيق وصعب يشهد تطورات وتحولات مفاجأة حول العالم، وكان على مجلس الأمن واجب التعامل معها وهو ما نجحت فيه الدولة مستخدمة قوتها الدبلوماسية.

ولفت السفير عزت سعد إلى أن جهود الإمارات في قضايا البيئة والتغيرات المناخية مهمة ومثمرة، ويتواءم ذلك مع استضافتها لقمة المناخ في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال السفير الدكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، إن دولة الإمارات قوة إقليمية ودولية معروفة ولها تأثير كبير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الدور برز خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي، وما صدر منه من قرارات خلال شهر يونيو، خصوصاً فيما يتعلق بدعم السلم والأمن ونشر السلام في كثير من مناطق العالم التي تشهد نزاعات، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح السفير حليمة لـ«الاتحاد» أنه فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، فإن الإمارات لها دور كبير كقوة إقليمية متنامية ومتعاظمة، وكذلك فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية سواء الملفات الأمنية أو الملفات السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية بجانب الملفات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم والثقافة.

وقال حليمة إن دور الإمارات كان واضحاً جداً ومفيداً خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي، ولقي استحساناً وإشادة دولية كبيرة من جميع أعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا النجاح الكبير للإمارات يأتي نتيجة لعلاقاتها الثنائية مع جميع الدول على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي، أو على المستوى المتعدد سواء كان ذلك في مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية الأخرى.

وثمن حليمة القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول التسامح والسلام والأمن الدوليين والذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا القرار إنجاز تاريخي يُسجل لصالح دولة الإمارات.

وفي هذه الأثناء، أشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

وأشار السفير بيومي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى الدور المهم للإمارات في نشر الأمن والسلام العالمي، وحل النزاعات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى نجاح الإمارات خلال جلسات الإحاطة بمجلس الأمن في مناقشة القضايا التي تهم العالم وعلى رأسها قضية السلام والأمن ومواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية التي تقلق العالم.

وأوضح السفير بيومي أنه نتيجة لاستعداد دولة الإمارات لاستضافة كوب 28، وهو المؤتمر الذي يحظى باهتمام عالمي، وكذلك باهتمام الأمم المتحدة في هذا الإطار، فهذا مؤشر ودليل على دور الإمارات المنشود فيما يتعلق بمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول النامية والإفريقية ودول الشرق الأوسط بصفة خاصة، باعتبار أن هذه الدول الأكثر تضرراً والأقل تسبباً فيما يتعلق بتغيرات المناخ.

وبدوره، قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن ما قامت به دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن من نشر قيم التسامح والسلام، يأتي في اتساق مع سياستها الحكيمة القائمة على إعلاء المشتركات والحفاظ على الأمن والسلم العالميين كمصلحة دولية تستفيد منها كل الأطراف الدولية، وهي رسالة سلام.

أسبوع مكافحة الإرهاب

شارك وفد الدولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، في فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب الذي عقد مؤخرا في نيويورك ويقام كل عامين.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتطرف، بما يشمل مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

واستضافت دولة الإمارات نقاشاً حول اقتناء وتسليح ونشر أنظمة التشغيل الذاتي عن بعد من قبل الجماعات الإرهابية.

وبمساهمة من دولة الإمارات، صدر خلال هذا الاجتماع تقرير عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأبحاث تسليح النزاع، حيث أوضح سالم الزعابي مستشار وزير الخارجية، خلال المناقشة العامة حول استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أن التقرير «سعى إلى المساهمة في زيادة الوعي بمخاطر انتشار أنظمة الطائرات من دون طيار، والاستخدام المحتمل للأنشطة المتعلقة بالإرهاب، وتعزيز استعداد الدول الأعضاء لمنع المخاطر، ومكافحة التهديدات المتعلقة بتلك الأنظمة».

وبصفتها رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ترأست معالي السفيرة نسيبة، مناقشة للأمم المتحدة حول «مشهد التهديدات العالمية: تقييم الوضع الحالي والاتجاهات الناشئة»، بالشراكة مع البعثة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة.

والتقت معاليها، بالصفة ذاتها، بوفدي العراق وروسيا الاتحادية، في حين التقى الوفد الإماراتي بوفدي الهند والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، عقدت دولة الإمارات مناقشة مع الهند حول الاستجابات متعددة الأطراف للحد من إساءة استخدام الإرهابيين للأدوات الرقمية، إذ سلط الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الضوء على دور الدولة في تعزيز أمن المعلومات، وأيضاً على برنامج «النبض السيبراني» الإماراتي الذي يرفع مستوى الوعي بالتهديدات السيبرانية ويعزز الأمن الرقمي.