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«مدينة الحجاج» تباشر توديع ضيوف الرحمن

خدمات وتسهيلات للحجاج أثناء قدومهم ومغادرتهم عبر منفذ حالة عمار (واس)
2 يوليو 2023 01:00

مكة المكرمة (الاتحاد)
 
بدأت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في المملكة العربية السعودية تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها، توديع الحجاج المغادرين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات على أكمل وجه، امتداداً لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.
 وثمّن الحجاج المغادرون، أمس، ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة، التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار، وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى -وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.
وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن تحقيق رقم قياسي جديد تزامناً مع مغادرة الحجاج لمكة المكرمة، حيث أعلنت «سار» عن نقل أكثر من 33 ألف مسافر خلال اليوم الأول من مغادرة الحجاج لمكة المكرمة، وذلك عبر 129 رحلة، نقلت 33.494 مسافراً.
من جهته، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، نجاح موسم حج هذا العام، وقدم بهذه المناسبة شكره للقيادة السعودية على اهتمامها وحرصها على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. وقال: إن الدعم الاستثنائي اللا محدود الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن في قطاعاتها كافة من قيادتنا الرشيدة، ووضع هذا الشرف في أعلى أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، كان لهما دورٌ محوري في تيسر رحلة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام، والذي شهد عودة الأعداد الطبيعية لما قبل الجائحة.
 وأضاف: ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لكل منظومة خدمة ضيوف الرحمن، بتميكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة، قدم شركاء المنظومة جهوداً تشاركية وتكاملية نابعة من روح الفريق الواحد، لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وجعلها سهلة وميسرة، وتؤدى بكل أمانٍ وطمأنينة، الأمر الذي ساهم في إنجاح موسم الحج، إضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم، لذا نقدم لهم جميعاً جزيل الشكر والعرفان على تعاونهم، وأسأل الله لهم الأجر والمثوبة.

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