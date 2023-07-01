اكتمال المرحلة الأولى من خفض قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال «أتميس»، في بيان أمس، إنها سلمت سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب 2000 جندي بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو.

ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة، بوسكو سيبوندافي، التسليم بأنه «محطة مهمة» في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.

وكانت البعثة أعلنت الأسبوع الماضي تسليم القاعدة العسكرية الثانية التي كانت تديرها إلى القوات الصومالية.

وتقع القاعدة في منطقة «ميرتقوو» في إقليم شبيلي الأوسط شمالي العاصمة مقديشو، وجاء تسليمها بعد تسليم قاعدة أخرى في منطقة «حاجي علي» في الإقليم نفسه.

وأعلنت «أتميس» في وقت سابق «أن هذا الانسحاب التدريجي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب 2000 جندي بحلول نهاية الشهر، وتسليم الأمن في المناطق المتفق عليها إلى قوات الأمن الصومالية».