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مقتل 11 في شرق الكونغو الديموقراطية بهجوم إرهابي

مقتل 11 في شرق الكونغو الديموقراطية بهجوم إرهابي
2 يوليو 2023 01:00

بونيا (وكالات) 

قُتل 11 شخصاً على الأقلّ في إقليم إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم إرهابي، حسبما أعلنت مصادر محليّة. وقال أديداس موبيتابيليبو، رئيس قرية موتوي وهي إحدى ثلاث قرى استهدفها الإرهابيون، إنّ الهجوم وقع أمس الأول في قرى موتوي وميليوتا وتشانيشاني.
وأضاف أنّ مسلّحين من القوات المتحالفة الديموقراطية، التنظيم المتمرّد الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، قتلوا 13 شخصاً في هجومهم على القرى الثلاث.
وأكد العثور حتى الآن على 11 جثة فقط وقد جرى دفنها.
وأضاف: «لم يعد بإمكاننا الوصول إلى حقولنا، ولا نعرف كيف سنعيش، وللأسف ليست هناك عمليات عسكرية واسعة النطاق ضدّ هؤلاء الإرهابيين الذين يجوبون غاباتنا بكلّ حرية».
من جهته، قال ضابط في الشرطة المحليّة ومسؤول محلّي في الصليب الأحمر إنّ الهجوم أسفر عن 11 قتيلاً.

الكونغو الديموقراطية
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