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رئيس وزراء بريطانيا يروي تجربته مع العنصرية

سوناك (في وسط الصف الأمامي) يحضر مباراة الكريكيت
1 يوليو 2023 21:50

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو أول رئيس حكومة للمملكة المتحدة من أصل هندي، اليوم السبت، أنه عانى العنصرية في شبابه، مشيراً إلى مدى "الألم" الذي أصابه جراء ذلك.
وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال سوناك (43 عاما) "بالطبع، عانيت العنصرية وأنا طبعاً أعلم أنها موجودة".
وأضاف رئيس الحكومة المحافظ أن العنصرية "تلدغك مثلما تفعل أشياء أخرى قليلة جدا... أقوم بعمل يعرضني للانتقاد كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة"، موضحاً "إنه أمر يلدغك. إنه مؤلم".
تأتي تصريحات سوناك على هامش مباراة كريكت، بعد أيام من نشر تقرير دامغ يفيد بأنها رياضة النخبة وعنصرية ومنحازة.
روى سوناك "كنت، في أحد الأيام، مع أخي الصغير وأختي الصغرى في ساوثهامبتون (جنوب إنجلترا) وقال الناس أشياء عديدة وشعرت بألم مضاعف".
وقال "شعرت بالضيق. كنت بصحبة أخي وأختي ولم أرغب في أن يسمعوا ويتعرضوا (لذلك). كان الأمر صعبًا للغاية".
لكن رئيس الوزراء أكد خلال هذه المقابلة أن البلاد تغيرت.
وقال إن "ما يريحني أن الأمور، التي تعرضت لها عندما كنت طفلاً، أعتقد أنها لن تحدث لأولادي الآن، لأننا أحرزنا تقدماً كبيراً جداً كدولة ويجب أن نفخر بذلك".
وأضاف سوناك "لا مكان للعنصرية والتمييز على أساس الجنس أو أي شيء آخر في مجتمعنا. وعندما نصادفها، علينا القضاء عليها".
وُلد ريشي سوناك في ساوثهامبتون، وهو الابن الأكبر بين ثلاثة لطبيب عام وصيدلانية. هاجر أجداده المولودون في الهند أو المتحدرون من أصل هندي، من شرق أفريقيا إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الفائت.
لكن سرعان ما انضم سوناك إلى النخبة عبر الالتحاق بكلية وينشستر، وهي مدرسة داخلية مرموقة للبنين. ثم درس العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد الشهيرة بإنجلترا وجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية.
ووصف التقرير عن رياضة الكريكت، التي يعشقها بشكل خاص، بأنه أمر "محزن"، مضيفاً "كان من الصعب جدًا على الأشخاص الذين يحبون الكريكت قراءته".

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