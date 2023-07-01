جوتيريش يدعو لمساعدة هايتي على مواجهة العصابات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، من العاصمة بور أو برنس إلى عدم "نسيان هايتي"، مبديا "تضامنه" مع الهايتيين العالقين بين الفقر والكوارث الطبيعية والأمراض وعنف العصابات المستشرية.

وقال أنطونيو جويتريش، في تغريدة بعد دقائق من وصوله في أول زيارة له للبلاد بعد توليه منصبه، "أنا في بور أو برنس للتعبير عن تضامني مع الشعب الهايتي ومناشدة المجتمع الدولي مواصلة دعم هايتي، بما في ذلك بقوة دولية يمكنها دعم الشرطة الوطنية".

وأضاف "ليس الآن الوقت المناسب لنسيان هايتي"، بينما أشار المتحدث باسمه إلى "الحلقة المأسوية من الأزمات الأمنية والسياسية والإنسانية" التي يعانيها الهايتيون.

خلال الزيارة التي ظلت غير معلنة حتى وصوله إلى العاصمة، يلتقي جوتيريش رئيس الوزراء آرييل هنري وقادة أحزاب سياسية، فضلا عن نشطاء من المجتمع المدني وموظفين في الأمم المتحدة.

كان الأمين العام قد نقل في أكتوبر الماضي نداء للمساعدة من آرييل هنري، يطلب فيه من مجلس الأمن إرسال قوة دولية لدعم الشرطة العاجزة عن احتواء عنف العصابات المستشري.

لكن بعد تسعة أشهر، ما زالت تلك الدعوة بلا إجابة. وبينما أشارت بعض الدول إلى استعدادها للمشاركة، لم يتطوع أي منها لقيادة مثل هذه العملية.

منذ تلك الدعوة، تواصل الأمم المتحدة وصف الكابوس الذي يعيشه الهايتيون: القناصة المنتشرون على الأسطح وعمليات الخطف واستهداف المدارس والاعتداءات، وغيرها.

وقد حذّر وزير التعاون الخارجي الهايتي ريكار بيار في يونيو من ارتفاع خطر نشوب "حرب أهلية" في غياب المساعدة الأجنبية.

وسيؤكد الأمين العام للأمم المتحدة "الحاجة إلى عملية سياسية شاملة يقودها الهايتيون لإجراء انتخابات والعودة إلى النظام الدستوري".

لم تجر هايتي انتخابات منذ عام 2016، واغتيل الرئيس جوفينيل موييس في يوليو 2021.

بعد هايتي، يتوجه أنطونيو جوتيريش إلى ترينيداد وتوباغو حيث سيشارك في قمة دول المجموعة الكاريبية (كاريكوم).