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إسبانيا تؤكّد دعم الاتّحاد الأوروبي لأوكرانيا

رئيس وزراء إسبانيا (يسار الصورة) يجري مباحثات مع الرئيس زيلينسكي في كييف
1 يوليو 2023 20:30

أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 «الراسخ» لأوكرانيا. 
جاء ذلك خلال زيارة إلى كييف قام بها سانشيز في اليوم الأول لتولّي بلاده الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي.
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «من وجهة نظر الاتّحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا، فإنّ وجودي في اليوم الأول من هذه الرئاسة (التي تستمرّ) ستة أشهر (...) يثبت التزاماً سياسياً واضحاً وراسخاً من جانب مؤسّسات» التكتل.
بدوره، شدّد زيلينسكي على الأهمية «الرمزية البالغة» التي تنطوي عليها زيارة سانشيز «في اليوم الأول من رئاسة إسبانيا للاتّحاد الأوروبي».
وقدّمت أوكرانيا ترشّحها للانضمام إلى التّكتل بعد خمسة أيام فقط من بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022، وقد حصلت على صفة مرشّح في 23 يونيو، الأمر الذي شكّل إشارة قوية إلى الدعم الذي تظهره بروكسل.
وتأمل كييف أن تبدأ هذا العام مفاوضات رسمية حول الإجراءات الواجب اتّخاذها لتعزيز طلب انضمامها.
تأتي زيارة سانشيز قبيل القمّة المهمّة التي يعقدها حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو والتي يتمّ خلالها وضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية بين أوكرانيا والتحالف العسكري الغربي.
- بيان مشترك
في بيان رسمي مشترك، قال سانشيز وزيلينسكي، إنّ «إسبانيا تجدّد دعمها لترشّح أوكرانيا لعضوية الاتّحاد الأوروبي، والذي سيكون من أولويات رئاستها».
وأضاف البيان أنّ «إسبانيا تدعم تعزيز الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، بما في ذلك من خلال إنشاء مجلس حلف شمال الأطلسي - أوكرانيا».
وكان سانشيز أعلن الخميس، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عزمه على القيام بهذه الزيارة قائلاً إنّ الهدف منها هو إظهار دعم الاتحاد الأوروبي «الراسخ» لكييف.

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المصدر: وكالات
بيدرو سانشيز
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الاتحاد الأوروبي
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