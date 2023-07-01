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الكشف عن زيارة وفد عسكري صيني إلى أوروبا

أفراد من الجيش الصيني (أرشيفية)
1 يوليو 2023 19:56

كشفت وزارة الدفاع البريطانية ونظيرتها الصينية، اليوم السبت، عن زيارة قام بها وفد عسكري صيني إلى فرنسا بريطانيا وفرنسا.
وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الوفد زار الدولتين الأوروبيتين في الفترة بين 24 يونيو وأول يوليو الجاري لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن وفد مشاورات الدفاع الاستراتيجية التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني تبادل آراء تفصيلية بخصوص قضايا الأمن الدولي والإقليمي محل الاهتمام المشترك وتطوير التفاهم والثقة المتبادلين.
ورداً على سؤال عن الزيارة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إنها استضافت الحوار الاستراتيجي الدفاعي مع الصين في لندن.
وقال المتحدث، في بيان "تناولت المناقشات استراتيجيات الدفاع الوطني ذات الصلة والوضع في أوكرانيا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي والاستقرار الاستراتيجي وانتشار الأسلحة وبحر الصين الجنوبي وتايوان والعلاقات العسكرية بين المملكة المتحدة والصين".
وقال مسؤولون إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد يزور الصين خلال الشهر الجاري، مع سعي لندن لتحسين العلاقات مع بكين والانخراط معها في مجالات مثل التجارة والاستثمار وتغير المناخ، مع حماية نفسها من تهديدات الأمن القومي.

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المصدر: رويترز
وفد عسكري
مباحثات
بريطانيا
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