الحجاج ينهون رمي الجمرات ويؤدون طواف الوداع

أنهى حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، رمي الجمرات في مشعر منى في ثالث أيام التشريق وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع إيذاناً بختام مناسك الحج.

الحجاج يؤدون طواف الوداع

كان المتعجلون قد رموا جمرات العقبة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى أمس الجمعة قبل غروب الشمس وأدوا طواف الوادع في مكة.

وأيام التشريق ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى يرمي خلالها الحجاج الجمرات في منى، أكبر مدينة خيام في العالم، بشرق مكة وتبعد عن المسجد الحرام ستة كيلومترات.

حجاج يلمسون الكعبة المشرفة

وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس حتى لا تفسد.

كان الحجاج قد رموا الجمرات في أول أيام التشريق الخميس، بعد أن أدوا يوم الأربعاء مناسك يوم النحر، من حيث رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح وحلق الرؤوس أو تقصيرها قبل التوجه إلى مكة من أجل طواف الإفاضة توطئة للتحلل من الإحرام.

حجاج يلمسون الكعبة المشرفة خلال طواف الوداع

وقبلها كانوا قد نفروا إلى مزدلفة من صعيد عرفات، حيث أدوا ركن الحج الأعظم.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إن عدد الحجاج بلغ مليون و845 ألفاً من أكثر من 150 دولة، ومن بينهم حوالي 185 ألفاً من داخل المملكة.