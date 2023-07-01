زيلينسكي يوجه اتهامات لشركاء أوكرانيا من الغرب

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، «بعض» الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وصرح زيلينسكي للصحفيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في أشارة إلى الدول الغربية «هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) أف-16؟».

وأضاف «ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم».

كان الجنرال فاليري زالوجني رئيس هيئة الأركان الأوكراني أعرب عن انزعاجه من تأخر إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة التي تطلبها. وأكد أن ذلك سبّب بطء الهجوم المضاد الذي تقوم به كييف.

في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» نُشرت أمس الجمعة، قال زالوجني، إنه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها. وأضاف «يزعجني» أن البعض في الغرب يشتكون من بطء بدء وتقدّم التحرّك المنتظر منذ مدة طويلة في جنوب البلاد.

وذكر أن أوكرانيا ما زالت بانتظار مقاتلات «إف-16» التي وُعدت بها.

وأوضح للصحيفة «لا أحتاج إلى 120 طائرة. لن أهدد العالم بأسره. يكفي عدد محدود للغاية».