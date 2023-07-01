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كينيا: ارتفاع قتلى اقتحام شاحنة لسوق إلى 49 شخصاً

كينيا: ارتفاع قتلى اقتحام شاحنة لسوق إلى 49 شخصاً
1 يوليو 2023 16:33

ارتفعت حصيلة القتلى، بعد حادث في سوق في كينيا، إلى 49 شخصا، والمصابين إلى 35 شخصا، طبقا لما أكدته السلطات اليوم السبت.

وتفقد وزير النقل، كيبشومبا موركومين موقع الحادث، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة الكينية، نيروبي، صباح اليوم السبت. وقال الوزير للصحفيين "لسوء الحظ، فقد 49 شخصا، وتأكد مقتلهم". وأضاف أن 35 شخصا على الأقل، يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات بسبب إصاباتهم، بعد أن اصطدمت شاحنة بأكشاك في سوق بتقاطع طرق "لوندياني" مساء أمس الجمعة.

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وربما يرتفع العدد، طبقا لخدمات الإسعاف "إي-بلاس"، حيث أنه يُعتقد أن بعض الأشخاص مازالوا تحت الأنقاض، بعد أن عرقلت الأمطار الغزيرة جهود الإغاثة. يشار إلى أن حوادث المرور الخطيرة شائعة في أفريقيا. كان ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم في زامبيا قبل شهر واحد فقط عندما اصطدمت حافلة بشاحنة.   

المصدر: د ب أ
كينيا
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