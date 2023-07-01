الأحد 2 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا الثلاثاء

الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا الثلاثاء
1 يوليو 2023 10:41

أُفرج الجمعة عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية كانوا اختطِفوا الثلاثاء في ولاية تشياباس الجنوبية، على ما أعلن حاكم الولاية روتيليو إسكاندون.
وقال الحاكم على تويتر "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".
وبثت قنوات تلفزيونية محلية على الهواء مباشرة لقاء لم الشمل بين المفرج عنهم وعائلاتهم.
وقد ظهرت علامات الإرهاق على بعض هؤلاء، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأضاف إسكاندون على تويتر "نشكر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والجيش المكسيكي والبحرية والحرس الوطني والمدعين العامين والشرطة على تعاونهم"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وشارك نحو ألف من عناصر أمن الولاية وقوات الأمن الفدرالية منذ الأربعاء في عمليات إنقاذ الأفراد الذين اختطِفوا في أوكوزوكووتلا عندما كانوا في حافلة تُقلّهم بعد انتهاء عملهم.

أخبار ذات صلة
إصدار تحذير من الأعاصير في غربي المكسيك
إصابة أربعة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك
المصدر: آ ف ب
المكسيك
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش
عربي ودولي
وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلوتينوفيتش عن 81 عاما
اليوم 20:58
بقع في الشمس
دنيا
رؤية بقع في الشمس دون الحاجة لتلسكوب
اليوم 20:47
الكاردينال ماتيو يترأس قداسا في موسكو
عربي ودولي
مبعوث البابا يكشف هدف زيارته إلى روسيا
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©