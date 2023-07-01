الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا الثلاثاء

أُفرج الجمعة عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية كانوا اختطِفوا الثلاثاء في ولاية تشياباس الجنوبية، على ما أعلن حاكم الولاية روتيليو إسكاندون.

وقال الحاكم على تويتر "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".

وبثت قنوات تلفزيونية محلية على الهواء مباشرة لقاء لم الشمل بين المفرج عنهم وعائلاتهم.

وقد ظهرت علامات الإرهاق على بعض هؤلاء، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأضاف إسكاندون على تويتر "نشكر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والجيش المكسيكي والبحرية والحرس الوطني والمدعين العامين والشرطة على تعاونهم"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وشارك نحو ألف من عناصر أمن الولاية وقوات الأمن الفدرالية منذ الأربعاء في عمليات إنقاذ الأفراد الذين اختطِفوا في أوكوزوكووتلا عندما كانوا في حافلة تُقلّهم بعد انتهاء عملهم.



