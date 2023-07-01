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قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة

قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة
1 يوليو 2023 09:06

قتل شخص وفُقد آخر على الأقل في اليابان، حسبما أعلنت السبت السلطات التي أصدرت أوامر بإخلاء مناطق يسكنها قرابة مليوني شخص.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث انجرافات أتربة وفيضانات وكوارث أخرى في غرب ووسط وشرق اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية في تساقط أمطار غزيرة.
وأكد مسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ياماغوتشي لوكالة فرانس برس "العثور على رجل ميتا" داخل سيارة جرفتها المياه في نهر.
وقال مسؤول في المدينة إن عناصر الإنقاذ في منطقة يوفو غرب مقاطعة أويتا "ما زالوا يحاولون الاتصال" برجل يبلغ 70 عاما كان يعيش في منزل دُمر في انجراف أتربة.
وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في بيان إن أوامر الإخلاء غير الإجباري تطال حوالي 1,850,000 شخص في ثماني مقاطعات بغرب اليابان بما في ذلك أويتا وياماغوتشي.
ويقول العلماء إن تغير المناخ يفاقم مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان وأماكن أخرى، نظرا لأن الغلاف الجوي الأكثر دفئا يحمل المزيد من المياه.
تسببت الأمطار الغزيرة عام 2021 في انجراف أتربة مدمر في بلدة أتامي بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا.
وفي عام 2018 أودت الفيضانات وانزلاقات الأتربة بأكثر من 200 شخص في غرب اليابان خلال موسم الأمطار السنوي.

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المصدر: آ ف ب
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