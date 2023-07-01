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25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند

25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند
1 يوليو 2023 08:57

لقي ما لا يقلّ عن 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا بوسط الهند، حسبما ذكرت الشرطة السبت.
وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضح ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة فرانس برس.
وقال الشرطي "كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصا. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".
ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي على تويتر "أفكاري وصلواتي مع عائلات الذين لقوا حتفهم. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

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