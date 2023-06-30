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بايدن يعلن إجراءات جديدة لمساعدة الطلاب

الرئيس الأميركي جو بايدن
1 يوليو 2023 01:15

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "في أسرع وقت ممكن".
تشمل هذه التدابير وقفاً مؤقتاً لمدة 12 شهراً للغرامات المفروضة على الديون غير المسدّدة.
وقال بايدن، في خطاب نقل عبر التلفزيون "أعلم أنّ هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك".
وأضاف "سندعم مقاربتنا الجديدة لقانون مختلف عن خطّتي الأصلية".
وألغت المحكمة العليا، الجمعة، برنامج بايدن لشطب القروض الطالبية لملايين الأميركيين.
رأت المحكمة أنّ بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار أميركي، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم تحصيلهم الجامعي.
وبغالبية ستّة أصوات مقابل ثلاثة، صوّتت المحكمة لصالح إلغاء برنامج بايدن، مشيرة إلى أنّه كان يتوجّب على الرئيس نيل موافقة الكونجرس مسبقاً.

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المصدر: آ ف ب
جو بايدن
ديون
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