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التصويت بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي

التصويت بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي
1 يوليو 2023 01:45

نيويورك (الاتحاد) 

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صوتت دولة الإمارات، أمس، لمصلحة القرار (2690)، وذلك في استجابة مباشرة لطلب مالي بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من دون تأخير. وأعربت الإمارات عن تطلعها إلى الحصول على المستجدات الدورية من قبل الأمين العام، واستمرار المشاورات والتنسيق مع الدولة المضيفة، والدول المساهمة بقوات، والشركاء الإقليميين، حسبما أفادت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس.
وأنهى مجلس الأمن الدولي مهمة حفظ السلام الأممية في مالي «مينوسما» استجابة لرغبة باماكو، حيث ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي، في 16 يونيو، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» «من دون تأخير».
وفي ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها، أنهى مهمة البعثة. وينصّ القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر على «إنهاء تفويض مينوسما... اعتباراً من 30 يونيو». وتتوقف مهام جنود السلام الدوليين اعتباراً من الأول من يوليو وتتركز الجهود على رحيلهم «مع هدف إتمام العملية بحلول 31 ديسمبر 2023».
غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين «في الجوار المباشر» لمواقعهم حتى نهاية سبتمبر. وأنشئت البعثة عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار بهدف حماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام.

الأمم المتحدة
مالي
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
مينوسما
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