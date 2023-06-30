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الحجاج يختتمون المناسك ويتوجهون إلى المدينة

حجاج بيت الله يؤدون طواف الوداع في ختام المناسك (رويترز)
1 يوليو 2023 01:45

مكة المكرمة (الاتحاد)

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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

يختتم حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، اليوم، مناسكهم، متوجهين إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع، بعدما غادروا مشعر منى، بينما تتأهب المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إليها من المشاعر المقدسة. وأكملت جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الحجاج عبر تطبيق الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج للقطاعات الحكومية كافة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل بين جميع القطاعات المعنية بالحج. وكان ضيوف الرحمن من المتعجلين، اختتموا بعد زوال يوم أمس، الثاني عشر من شهر ذي الحجة، مناسكهم بعد أن وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة هذا العام.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة). ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة، قبل غروب الشمس.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.
وأسهمت الهيئة العامة للأوقاف السعودية في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج بالشراكة مع جهات عدة كوزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وغيرها من الجهات للعمل بشكل تكاملي لخدمة ضيوف الرحمن، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030، من حيث تحسين خدمات الحج والعمرة، عبر تنفيذ برامج تستهدف قاصدي بيت الله الحرام لتسهيل مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة.
ووفرت الهيئة وسائل إضافية للتنقل لكبار السن، ودعم خدمات الإقامة والتموين والرعاية الصحية لضمان سلامة ضيوف الرحمن، والمساهمة بدعم برامج تدريب القائمين على مختلف الخدمات على احترام وتوقير الحجاج، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
 وتتكفل الجهات ذات العلاقة بسرعة الإنقاذ والعلاج عند تعرّض كبار السن لأي طارئ خلال الموسم، حيث خصصت آلاف العربات المجانية أو المدفوعة الأجر مع موظفين متخصصين موزعين على نقاط داخل الحرمين الشريفين، وذلك ضمن عنايتها بضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولا تكاد تخلو إصدارات الهيئة من النصائح والتوجيهات للحجاج، مسخرةً بذلك كافة كوادرها وإمكانياتها لهذا العمل الجليل.
وفي هذه الأثناء، بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أمس، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

الحجاج
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