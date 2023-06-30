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بوركينا فاسو: مقتل عشرات الجنود والمتطوعين في هجمات إرهابية

جنود من بوركينا فاسو (أرشيفية)
1 يوليو 2023 01:44

واغادوغو (وكالات) 

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قُتل ما لا يقل عن 71 شخصاً هم 31 جندياً و40 متطوّعاً في قوة رديفة في ثلاث هجمات إرهابية شنت في بوركينا فاسو، بحسب الجيش وقوات الأمن.
وقال الجيش في بيان أمس: «تصدى المتطوعون يوم الاثنين الماضي دفاعاً عن الوطن في نواكا في محافظة سانماتنغا، وسط شمال البلاد، ببسالة لهجوم إرهابي استهدف مواقعهم». وأضاف: «للأسف ضحى 33 متطوعاً بحياتهم في هذه العملية»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتحييد نحو خمسين إرهابياً وضبطوا كمية كبيرة من المعدات». وكان مسؤول محلي في هذه القوة ومصادر أمنية أشارت إلى سقوط «عشرات» القتلى في هذا الهجوم.
وفي اليوم نفسه تعرضت «قافلة إمداد تواكبها وحدات عسكرية عائدة من جيبو» المدينة المحاصرة منذ أشهر من قبل الإرهابيين في منطقة الساحل، لـ«كمين» في نامسيغيا في الوسط الشمالي أيضاً، حسبما أعلن الجيش يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن «القتال العنيف تسبب بخسائر جسيمة رغم الاستجابة القوية للوحدات»، مشيراً إلى «حصيلة مؤقتة» تفيد بمقتل 31 جندياً وثلاثة من المتطوعين، بينما «يستمر البحث عن عشرة عناصر».
وكان المسؤول المحلي عن المتطوعين أشار إلى وقوع هجوم آخر في غايري بإقليم كوموندجاري شرق البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة متطوعين.
وقال الجيش في بيانه، أمس، إن هجوماً جديداً استهدف جنوداً في غرب البلاد، مضيفاً أن «وحدة عسكرية من مجموعة قوى القطاع الغربي تعرضت ظهراً لكمين بالقرب من بلدة تيا». وذكر الجيش أنه «خلال المعارك قتل ثمانية جنود وأصيب تسعة آخرون» مضيفاً أنه «تم تحييد أكثر من 30 إرهابياً».
وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف إرهابي ظهرت في مالي والنيجر قبل بضع سنوات، وانتشرت خارج حدودهما.

بوركينا فاسو
الهجمات الإرهابية
هجوم إرهابي
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