السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: فرار 2.6 مليون سوداني منذ بدء الأزمة

سودانية داخل خيمة مؤقتة للنازحين عند الحدود مع تشاد (أ ف ب)
1 يوليو 2023 01:45

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
التصويت بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي
الإمارات تقدم التقرير السنوي إلى الأمم المتحدة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، بأنه منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، فرّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم. 
وأشار المكتب إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، كما عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة. 
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن المنظمات الإنسانية وصلت، خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 2.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بخدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية. 
لكن فرحان حق قال إن انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية في الوصول، بما في ذلك عدم وجود تأشيرات للمنظمات غير الحكومية الدولية، فضلاً عن الهجمات على المباني والمستودعات الإنسانية، لا تزال تعرقل قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات بأمان. 
وأضاف: «نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان، ومنذ بداية الأزمة، لقي 13 عاملاً في المجال الإنساني مصرعهم، وأصيب عدد أكبر، وبعضهم لا يزال في عداد المفقودين». 
وأبلغ فرحان حق، نقلاً عن الشركاء، عن تعرض 43 مستودعاً للمساعدات الإنسانية للنهب، وهو ما يجعل من الصعب استئناف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها. 
في غضون ذلك، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسهيل حركة إمدادات الإغاثة من بورتسودان وعبر خطوط الصراع، حيث جرى تسليم 480 شاحنة تحمل نحو 19 ألفاً و700 طن متري من المساعدات إلى ولايات الجزيرة والخرطوم والقضارف وكسلا وسنار والولاية الشمالية ونهر النيل والنيل الأزرق في الفترة بين مايو ويونيو. 
ومنذ 3 مايو، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 1.2 مليون شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد، بما في ذلك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور. وعلى الرغم من التحديات التي تعيق الوصول إلى دارفور، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الطارئة والدعم لأكثر من 420 ألف شخص في المنطقة.

الأمم المتحدة
السودان
أزمة السودان
الجيش السوداني
الخرطوم
قوات الدعم السريع
الدعم السريع
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©