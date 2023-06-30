الأمم المتحدة: فرار 2.6 مليون سوداني منذ بدء الأزمة

نيويورك (الاتحاد)

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، بأنه منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، فرّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم.

وأشار المكتب إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، كما عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن المنظمات الإنسانية وصلت، خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 2.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بخدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية.

لكن فرحان حق قال إن انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية في الوصول، بما في ذلك عدم وجود تأشيرات للمنظمات غير الحكومية الدولية، فضلاً عن الهجمات على المباني والمستودعات الإنسانية، لا تزال تعرقل قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات بأمان.

وأضاف: «نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان، ومنذ بداية الأزمة، لقي 13 عاملاً في المجال الإنساني مصرعهم، وأصيب عدد أكبر، وبعضهم لا يزال في عداد المفقودين».

وأبلغ فرحان حق، نقلاً عن الشركاء، عن تعرض 43 مستودعاً للمساعدات الإنسانية للنهب، وهو ما يجعل من الصعب استئناف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها.

في غضون ذلك، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسهيل حركة إمدادات الإغاثة من بورتسودان وعبر خطوط الصراع، حيث جرى تسليم 480 شاحنة تحمل نحو 19 ألفاً و700 طن متري من المساعدات إلى ولايات الجزيرة والخرطوم والقضارف وكسلا وسنار والولاية الشمالية ونهر النيل والنيل الأزرق في الفترة بين مايو ويونيو.

ومنذ 3 مايو، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 1.2 مليون شخص في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد، بما في ذلك بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور. وعلى الرغم من التحديات التي تعيق الوصول إلى دارفور، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الطارئة والدعم لأكثر من 420 ألف شخص في المنطقة.