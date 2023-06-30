مسؤول عسكري لـ«الاتحاد»: الدفاعات الجوية تصدت لطائرة استطلاع فوق قاعدة «الخروبة» الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

نفى مسؤول عسكري ليبي تعرض قاعدة الخروبة الجوية جنوب مدينة المرج شرق البلاد لقصف من طيران أجنبي، مؤكداً أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تؤمن المطارات والمواقع الحيوية في جنوب وشرقي البلاد. وأوضح المسؤول العسكري الليبي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي تعاملت مع طائرة استطلاع أجنبية كانت تحلق فوق قاعدة الخروبة الجوية مساء أمس الأول. وأشار المسؤول الليبي إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر 2020، محذراً من أي محاولات للوقيعة بين العسكريين الليبيين، وإفشال المسار العسكري الذي تقوده لجنة «5+5» برعاية أممية. من جهتها نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية توجيه أي ضربات بطائرات مسيرة في شرق البلاد، مؤكدة احترام وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مصادر مطلعة.

على جانب آخر، اعتذر المستشار «نجيب حجيل» القاضي في محكمة سبها جنوب ليبيا عن تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا الموكل إليه من البرلمان لظروف خاصة، حسبما أكد في خطاب إلى مجلس النواب. وكان البرلمان الليبي، صوت الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بأزمة داخل السلطة القضائية.

وتعد المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف الليبية منذ إقرار البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً في مدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.

وفي غضون ذلك، علمت «الاتحاد» أن مجلس النواب الليبي سيناقش في جلسته الرسمية المقبلة بمدينة بنغازي مخرجات اجتماعات لجنة «6+6»، والدفع نحو تشكيل لجنة تبحث كافة الملاحظات التي أوردتها المفوضية العليا للانتخابات والأطراف السياسية والاجتماعية ليتم الأخذ بها كي تتمكن من إنجاز قوانين انتخابية توافقية.

وتعاني ليبيا من جدل عقب انتهاء اللجنة المشتركة المعنية بوضع قوانين الانتخابات «6+6» من صياغة مشاريع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

بدورها، أكد محللة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن مشكلة ليبيا الرئيسة تكمن في استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية حول سبل إجراء العملية الانتخابية التي تدفع الأمم المتحدة باتجاه تنظيمها خلال العام الجاري، مشيرة لصعوبة تنظيم انتخابات في ليبيا خلال 2023 لعدد من الاعتبارات أبرزها سعي بعض الأطراف لإبرام اتفاق لتقاسم السلطة في البلاد.