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بلينكن يبحث أزمة هايتي خلال جولة في الكاريبي

رئيس وزراء هايتي آرييل هنري يحضر حفلا رسميا
1 يوليو 2023 00:34

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى منطقة البحر الكاريبي الأسبوع المقبل للقاء رئيس وزراء هايتي ومناقشة طلبه إرسال قوة أجنبية إلى الدولة المنكوبة بالعنف والفقر، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.
ويزور بليكن، ترينيداد وتوباغو الأربعاء لحضور قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) قبل التوجه إلى غويانا في اليوم التالي.
سيلتقي الوزير الأميركي، رئيس وزراء هايتي آرييل هنري في القمة لبحث الوضع في البلد الأفقر في الأميركيتين والذي يشهد أزمات متعددة منذ سنوات.
كانت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل قد قالت، أمس الخميس بعد عودتها من " بور أو برنس" عاصمة هايتي، إن الوضع هناك "لم يكن يوما بهذا السوء".
من جهتها، قالت باربرا فينشتاين مسؤولة الخارجية الأميركية لشؤون المنطقة إن أنتوني بلينكن "سيحضّ" آرييل هنري على العمل على "توسيع الإجماع السياسي" و"إيجاد حل سياسي يعيد هايتي إلى النظام الديمقراطي".
يطالب هنري، منذ نحو عام، بإرسال قوة دولية إلى بلاده لاستعادة الأمن في مواجهة العصابات المسلحة التي تنشر العنف في سياق الفقر وصعوبة بالغة في الحصول على الرعاية الطبية.
واغتيل جوفينيل مويس الرئيس الهايتي في يوليو 2021.
ولم تعرض أي دولة، حتى الآن، قيادة قوة دولية في مواجهة فرص نجاح ضئيلة.
البرازيل وكندا منخرطتان بشكل كبير في هذه النقاشات، لكن الولايات المتحدة ترفض قيادة مثل هذه القوة وتدعم تعزيز قدرات الشرطة المحلية.

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المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
البحر الكاريبي
هايتي
العنف
العصابات
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