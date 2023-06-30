السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اعتقال 64 شخصاً في بلجيكا بعد أعمال شغب

اعتقال 64 شخصاً في بلجيكا بعد أعمال شغب
1 يوليو 2023 01:44

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
توقيف 994 شخصا خلال أعمال الشغب في فرنسا
فرنسا تحاول احتواء العنف

أفادت الشرطة في بلجيكا بأنها اعتقلت 64 شخصاً خلال أعمال شغب اندلعت في بروكسل، على خلفية الاحتجاجات في باريس.
وقالت وسائل إعلام، أمس نقلاً عن مصادر في الشرطة: «تجمع الشباب في العديد من مناطق المدينة وشنوا استفزازات، ونتيجة لذلك، تم اعتقال 47 قاصراً و16 بالغاً وتم وضعهم رهن الاعتقال الإداري».
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الوضع كان متوتراً بشكل خاص في منطقة أنيسينس والمحطة الجنوبية، حيث تمركز عدد كبير من رجال الشرطة.
وأقدمت مجموعة شبان على إضرام نيران، وحاولوا تطويق الممر الرئيس في بعض المناطق. وذكرت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على الانتهاكات واستقر الوضع بحلول منتصف الليل.

بلجيكا
أعمال شغب
الشرطة البلجيكية
بروكسل
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©