اعتقال 64 شخصاً في بلجيكا بعد أعمال شغب

بروكسل (وكالات)

أفادت الشرطة في بلجيكا بأنها اعتقلت 64 شخصاً خلال أعمال شغب اندلعت في بروكسل، على خلفية الاحتجاجات في باريس.

وقالت وسائل إعلام، أمس نقلاً عن مصادر في الشرطة: «تجمع الشباب في العديد من مناطق المدينة وشنوا استفزازات، ونتيجة لذلك، تم اعتقال 47 قاصراً و16 بالغاً وتم وضعهم رهن الاعتقال الإداري».

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الوضع كان متوتراً بشكل خاص في منطقة أنيسينس والمحطة الجنوبية، حيث تمركز عدد كبير من رجال الشرطة.

وأقدمت مجموعة شبان على إضرام نيران، وحاولوا تطويق الممر الرئيس في بعض المناطق. وذكرت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على الانتهاكات واستقر الوضع بحلول منتصف الليل.