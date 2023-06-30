واشنطن: تقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان

واشنطن (وكالات)

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأول بـ«التقدم» المحرز بعد ثلاثة أيام من المحادثات في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وأكد وزير الخارجية، خلال الجلسة الختامية للمحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في العاصمة الفيدرالية الأميركية «يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه توصلاً إلى اتفاق نهائي». وكانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة أولى في أوائل مايو.

كما أشاد بلينكن إلى جنب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ«روح الصراحة والانفتاح» التي سادت المحادثات، قائلاً إنه يرغب بـ«مواصلتها» في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظاً مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل مايو عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام «في متناول اليد».

واستقبل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الوزيرين في البيت الأبيض الأربعاء، داعياً إلى وقف التصعيد، فيما عقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في مركز مؤتمرات قرب واشنطن.