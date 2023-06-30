تدريبات جوية مشتركة بين سيؤول وواشنطن

طوكيو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إجراء تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة أمس، شملت استخدام قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من طراز «بي-52 اتش» فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض لتصميمهما على تعزيز قدرات الردع ضد كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن الوزارة قولها في بيان أن «كوريا الجنوبية نشرت مقاتلات التهرب من الرادار من طراز «اف-35 ايه» وطائرات «كي اف-16» في التدريبات بينما أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات «اف-16» و«اف-15 اي» وأضافت انه «من خلال التدريب الجوي المشترك أظهر البلدان تصميمهما الراسخ على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك.

وأكدت الوزارة ان الحليفين سينفذان هدفهما المتمثل في «التحالف في العمل» و«تحقيق السلام من خلال القوة» على أساس قدراتهما الساحقة.