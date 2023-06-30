السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تدريبات جوية مشتركة بين سيؤول وواشنطن

تدريبات جوية مشتركة بين سيؤول وواشنطن
1 يوليو 2023 01:45

طوكيو (وكالات)

أخبار ذات صلة
لأول مرة.. روبوت يقود فرقة موسيقية في كوريا الجنوبية
واشنطن: تقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إجراء تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة أمس، شملت استخدام قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من طراز «بي-52 اتش» فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض لتصميمهما على تعزيز قدرات الردع ضد كوريا الشمالية. 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن الوزارة قولها في بيان أن «كوريا الجنوبية نشرت مقاتلات التهرب من الرادار من طراز «اف-35 ايه» وطائرات «كي اف-16» في التدريبات بينما أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات «اف-16» و«اف-15 اي» وأضافت انه «من خلال التدريب الجوي المشترك أظهر البلدان تصميمهما الراسخ على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك. 
وأكدت الوزارة ان الحليفين سينفذان هدفهما المتمثل في «التحالف في العمل» و«تحقيق السلام من خلال القوة» على أساس قدراتهما الساحقة. 

أميركا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©