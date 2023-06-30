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قتيلان بإطلاق نار في مطار عاصمة مولدوفا

مسافرون ينتظرون خارج مطار العاصمة كيشيناو إثر العملية
30 يونيو 2023 23:31

أعلن دورين ريشان رئيس وزراء مولدافا أنّ رجلاً استولى، اليوم الجمعة، على سلاح شرطي في مطار العاصمة كيشيناو وأطلق النار منه فقتل عنصري أمن وأصاب مدنياً قبل أن يتمّ توقيفه.
وكتب ريشان، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، أنّ الرجل، البالغ 43 عاماً، مُنع من دخول البلاد لأسباب أمنية فحضر عناصر من حرس الحدود لترحيله لكنّه استلّ سلاح أحدهم وأطلق النار منه.
وأضاف رئيس الوزراء أنّ القتيلين هما عنصر في حرس الحدود وآخر في أمن المطار. أمّا المدني، فهو راكب وقد أصيب بجروح وتولّى أطباء إسعافه.

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  • دورين ريشان رئيس وزراء مولدافيا
    دورين ريشان رئيس وزراء مولدافيا

وأوضح ريشان، في منشوره، أنّ قوة من الوحدات الخاصّة في الشرطة تدخّلت وأوقفت المسلّح الذي أصيب بدوره بجروح.
وفتحت السلطات تحقيقاً بحقّ مطلق النار بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي أسفر عن مقتل أشخاص".
من جهتها، أعلنت مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدافا أنّ السلطات وُضعت "في حالة تأهّب قصوى" إثر عملية إطلاق النار هذه.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ قوات الشرطة أعادت إرساء الأمن والنظام في المطار، لكنّ "سير الأنشطة التجارية وتنظيم الرحلات الجوية لا يزالان مضطربين".
تقع مولدافا، البالغ عدد سكّانها 2.6 مليون نسمة، بين أوكرانيا ورومانيا.

المصدر: آ ف ب
مولدوفيا
هجوم
المطار
كيشيناو
دورين ريشان
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