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احتجاجات حاشدة في العراق تنديداً بحرق مصحف في السويد

احتجاجات حاشدة في العراق بعد حرق مصحف في السويد
30 يونيو 2023 23:10

شارك آلاف العراقيين في مظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، احتجاجا على إضرام رجل النار في مصحف أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتجمع محتجون أمام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد رافعين نسخا من القرآن الكريم، وهتفوا "نعم نعم للقرآن".
على غرار بغداد، شهدت محافظة ذي قار في جنوب العراق ومدنا عراقية أخرى احتجاجات.
واتهمت الشرطة السويدية الرجل، الذي أحرق المصحف، بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.

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واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير السويدي، أمس الخميس، وحثت الحكومة السويدية على تسليم الرجل، وهو من أصول عراقية، حتى يحاكم وفقا للقانون العراقي.
ورفضت الشرطة السويدية طلبات كثيرة في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات مناهضة للقرآن، لكن المحاكم ألغت هذه القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.
وأصدرت حكومات دول عدة، احتجاجات على الحادث واستدعت سفراء السويد لإبلاغهم الاحتجاج. كما استنكرت الولايات المتحدة حرق نسخة من القرآن الكريم.
وقال محتج يدعى سيد علي "نحن المسلمين نؤمن أن القرآن والإنجيل والتوراة والزبور كتب سماوية خط أحمر... (لكنهم) قاموا بحرق القرآن".
وأضاف "نستنكر ونشجب هذا الفعل الجبان".

المصدر: وكالات
احتجاجات
إحراق المصاحف
بغداد
السويد
ستوكهولم
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