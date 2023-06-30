رئيس أركان الجيش الأميركي يعلّق على هجوم أوكرانيا المضاد

أدلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال مايلي إن هذا الهجوم "يسير بأبطأ مما توقعه الناس"، لكنه يحرز تقدما مطردا.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، في كلمة ألقاها في نادي الصحافة الوطني، أن الهجوم "يسير بأبطأ مما توقعه الناس. هذا لا يفاجئني... إنه يتقدم بثبات، وبشكل مدروس، ويمضي في طريقه عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة، وما إلى ذلك".

وبدأت كييف، خلال الأسابلع الماضية، هجوما مكنها من استعادة عدة قرى، بحسب تصريحات المسؤولين الأوكرانيين.

وحدد الجنرال فاليري زالوجني رئيس هيئة الأركان الأوكراني أسباب بطء الهجوم.

وأفاد زالوجني أن نقص الأسلحة، من الطائرات الحربية إلى ذخيرة المدفعية، يعرقل خطط أوكرانيا للمضي قدما في الهجوم.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" نُشرت اليوم الجمعة، قال زالوجني إنه يشعر بالامتعاض حيال بطء إيصال الأسلحة التي وعد الغرب أوكرانيا بها.

وأضاف "يزعجني" أن البعض في الغرب يشتكون من بطء بدء وتقدّم التحرّك المنتظر منذ مدة طويلة في جنوب البلاد.

وذكر أن أوكرانيا ما زالت بانتظار مقاتلات "إف-16" التي وُعدت بها.

وأوضح للصحيفة "لا أحتاج إلى 120 طائرة. لن أهدد العالم بأسره. يكفي عدد محدود للغاية".