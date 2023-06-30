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مودي يدعو إلى الحوار لإنهاء أزمة أوكرانيا

مصافحة بين ناريندرا مودي وفلاديمير بوتين (أرشيفية)
30 يونيو 2023 21:34

جدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، دعوة بلاده إلى الحوار والدبلوماسية لوضع حدّ للأزمة في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأتى الاتصال قبل أيام من استضافة نيودلهي، عبر تقنية الفيديو، قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم ثماني دول منها روسيا والصين، وتتولى الهند رئاستها الدورية.
وأشارت الحكومة الهندية إلى أن مودي بحث مع بوتين الوضع في أوكرانيا "وكرّر دعوته للحوار والدبلوماسية".
وكرّر مودي، في الآونة الأخيرة، استعداد بلاده للقيام بما في وسعها من أجل إحلال السلام ووضع حدّ للأزمة.
وأكد بيان الحكومة الهندية أن بوتين أطلع مودي على "التطورات الراهنة في روسيا" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وشهدت روسيا نهاية الأسبوع الماضي تمرّداً مسلحاً لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية.
لكن هذا التمرد انتهى خلال أقل من 24 ساعة، إثر وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، غادر بموجبها قائد المجموعة يفغيني بريغوجن إلى بيلاروسيا، وتعهد الكرملين إسقاط الملاحقات بحق العناصر التي شاركت في التحرك.

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المصدر: وكالات
ناريندرا مودي
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الأزمة الأوكرانية
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