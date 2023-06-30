السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم

علّقت السويد، اليوم الجمعة، على حادثة إحراق متطرف لنسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية بأن مملكة السويد أعربت عن أسفها بشأن إحراق نسخة من القرآن الكريم وأنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام.

وذكر بيان لوزارة الخارجيَّة أنها تلقت، عبر سفارة العراق في ستوكهولم، نسخة من رسالة وزارة الخارجيَّة السويديَّة عبر وكيلها جان كنوتسن والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحادثة المذكورة.

وعبَّر المسؤول السويدي "عن عميق أسفه لما حدث يوم الأربعاء الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أمام مسجد ستوكهولم وأنَّ الحكومة السويديَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم ولا تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".

كما أكد المسؤول السويدي أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث وأنَّ الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ".

وذكر وكيل وزارة الخارجيَّة السويديَّة، في رسالته "يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وأن الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل وأنَّ وزارة الخارجيَّة السويديَّة أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها".

وأكدت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة أنها "تعكس قيم وأخلاقيات الدولة العراقيَّة وشعبها، الذي يحترم المقدسات الدينيَّة ويرى حساسيَّة عالية في هذا الأمر. كما أن موقف الوزارة يستمر متتابعاً ليؤكِّدَ أهميَّة استجابة الجانب السويديّ لمطلب الحكومة العراقيَّة بتسليم مرتكِب هذا الفعل الشنيع ليلقى جزاءه وفق القانون العراقيّ".

كان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق مرتكب هذه الجريمة، السويدي من أصول عراقية، للمثول أمام القضاء العراقي على خلفية حرقه نسخة من القرآن الكريم.

وشهدت مدن عراقية، اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية للتنديد بحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية شديدة لتأمين الحماية لمبنى سفارة مملكة السويد في بغداد ونشرت آلاف من قواتها في الشوارع ومحيط مبنى السفارة بعد أن اقتحمت أمس الخميس من قبل محتجين غاضبين.