السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الحجاج المتعجّلون يؤدون طواف الوداع في مكة

حجاج متعجّلون يؤدون طواف الوداع في مكة
30 يونيو 2023 19:29

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، بينما توجه المتعجّلون منهم إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع إيذانا بختام مناسك الحج.
ورمى المتعجلون جمرات العقبة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى قبل غروب شمس اليوم، فيما سيقضي من تبقى من الحجاج ليلتهم في مشعر منى، انتظارا لرمي الجمرات غدا السبت، ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم".
وأيام التشريق ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى ويرمي خلالها الحجاج الجمرات في منى، أكبر مدينة خيام في العالم، بشرق مكة وتبعد عن المسجد الحرام ستة كيلومترات.
وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس حتى لا تفسد.
وقال الحاج إسماعيل إبراهيم من مصر "أشعر بشعور عظيم لأنني أرجم الشيطان لأنه قام بالوسوسة لسيدنا إبراهيم فرجمه. هذه سنة متواترة إلينا وواصلة إلينا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما رجم الشيطان. ونحن نؤدي هذه الشعائر ونشعر وكأنما نرجمه".

أخبار ذات صلة
الحجاج يختتمون المناسك ويتوجهون إلى المدينة
"شؤون الحجاج" يوزع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في مكة والمشاعر
  • حجاج يرمون الجمرات
    حجاج يرمون الجمرات

كان الحجاج قد رموا الجمرات في أول أيام التشريق أمس الخميس، بعد أن أدوا يوم الأربعاء مناسك يوم النحر، من حيث رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح وحلق الرؤوس أو تقصيرها قبل التوجه إلى مكة من أجل طواف الإفاضة توطئة للتحلل من الإحرام.
وقبلها كانوا قد نفروا إلى مزدلفة من صعيد عرفات، حيث أدوا ركن الحج الأعظم.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن عدد الحجاج بلغ مليوناً و845 ألفا من أكثر من 150 دولة ومن بينهم حوالي 185 ألفا من داخل المملكة.
إسعاف جوي
وشددت السلطات السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية وتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلا والإكثار من شرب المياه لتفادي الإجهاد الحراري، أكثر الأمراض انتشارا بين الحجيج.
وتوفر السلطات السعودية الإسعاف الجوي ضمن خدماتها لرعاية الحجاج وضمان سلامتهم أثناء تأدية المناسك في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
ولدى السلطات طائرات هليكوبتر مجهزة لحالات الطوارئ.
وقال عضو في أحد فرق الإسعاف الجوي "أول ما نتبلغ بالحالة، يباشر الفريق الجوي والأطقم الجوية وأيضا الفريق الطبي بالتوجه إلى مكان الحدث. يباشرون الحالة سواء كانت حالة إخلاء أو حالة إنقاذ. بعض الحالات يمكن أن يُنقذ في المكان وبعض الحالات لا يمكن. فيحتاج إلى نقل جوي. الطائرة مجهزة للانتقال لأي مكان وللمناطق الوعرة وممكن تنقل المريض في أصعب الظروف".
وقالت السعودية في يناير إنها ستلغي جميع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 في موسم الحج هذا العام وستستضيف أعدادا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة.
وفي موسم الحج 2019، قبل ظهور الجائحة، أدى زهاء 2.6 مليون مسلم فريضة الحج. وسمحت المملكة لأعداد محدودة فحسب من سكانها بأداء الحج في عامي 2020 و2021 قبل أن تستقبل مليون حاج أجنبي في عام 2022.
وعلى مدى السنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل مواقع ومشاعر الحج، التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، أكثر أمانا. ومن هذه الجهود توسعة الحرم المكي وقطار المشاعر.

المصدر: آ ف ب
الحجاج
التعجل
طواف الوداع
مكة المكرمة
رمي الجمرات
منى
مشعر منى
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©