أميركا تستعيد عضويتها في منظمة اليونيسكو

عادت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم الجمعة، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب.

واستعادت الولايات المتحدة عضويتها إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة التي تتخذ مقراً في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس المؤتمر العام البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو على وقع التصفيق «تم تبني القرار».

وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضتها عشر دول.

وقال دبلوماسي روسي، اليوم الجمعة «سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن» في العودة إلى اليونيسكو، معتبراً أن ذلك «سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا».

لكنه تدارك «نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم موازٍ، يتجاوز حقاً كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول»، والأخير معروف خصوصاً بروايته «مغامرات أليس في بلاد العجائب».

انسحبت واشنطن من اليونيسكو في أكتوبر 2017.

وأوقفت الولايات المتحدة، في ظل رئاسة باراك أوباما، تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل نكسة كبيرة لها، إذ إن مساهمات الولايات المتحدة تشكل 22% من ميزانيتها.

لكن واشنطن اقترحت، في رسالة إلى رئاسة المنظمة في مطلع يونيو، «خطة» للعودة إليها.

بلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونيسكو بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار أميركي، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ 534 مليون دولار.

وقالت الحكومة الأميركية إنها طلبت من الكونجرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضاً في السنوات التالية «إلى أن يتم استيعاب» المتأخرات.