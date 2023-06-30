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زيلينسكي يوجه أوامر بشأن القطاع العسكري في الشمال

دبابات تنقل جنود من الجيش الأوكراني
30 يونيو 2023 17:33

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، كبار قادته العسكريين، بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد.
وقال إن اجتماعاً للحكومة والقادة العسكريين تلقى أيضاً تقريراً من المخابرات وقوات الأمن الأوكرانية حول الموقف في بيلاروسيا التي تتاخم الحدود الشمالية لأوكرانيا.
يأتي هذا التوجيه عقب وصول يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا.
وأوضح زيلينسكي، عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل "القرار... هو أن ينفذ القائد العام للقوات المسلحة (فاليري) زالوجني وقائد 'الشمال' (سيرهي) نايف مجموعة من التدابير لتعزيز هذا الاتجاه".
ولم يأت زيلنيكسي على ذكر بريغوجن في المنشور الموجز على "تلغرام".
وسافر بريغوجن جواً من روسيا إلى المنفى في بيلاروسيا يوم الثلاثاء بموجب اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أنهى تمرداً قام به مقاتلو فاغنر في روسيا يوم السبت.
وأكد الرئيس الأوكراني أن الاجتماع ناقش أيضاً الموقف في مناطق أخرى على جبهات القتال وإمدادات الذخيرة والقذائف وتقدم القوات الأوكرانية.

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المصدر: رويترز
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جبهات القتال
الجيش الأوكراني
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