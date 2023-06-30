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بريطانيا تحذر رعاياها المسافرين لفرنسا من تعطل الطرق

بريطانيا تحذر رعاياها المسافرين لفرنسا من تعطل الطرق
30 يونيو 2023 16:33

 حذرت بريطانيا اليوم الجمعة رعاياها المسافرين إلى فرنسا من تعطل الانتقالات البري، بما في ذلك حظر تجول محتمل بعد اضطرابات في أرجاء البلاد احتجاجا على قتل الشرطة الفرنسية شابا بالرصاص.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تعليماتها للسفر المنشورة عبر الإنترنت "قد تكون هناك حالات تعطل في السفر برا وربما تتقلص خدمات وسائل النقل المحلية".
وأضافت "ربما تفرض بعض السلطات المحلية حالات حظر تجول.

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لا يمكن التنبؤ بمواقع أعمال الشغب أو توقيت حدوثها. عليكم متابعة وسائل الإعلام وتجنب المناطق التي تشهد أعمال الشغب".

المصدر: رويترز
باريس
فرنسا
بريطانيا
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