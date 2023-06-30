السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حرق نحو 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا

حرق نحو 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا
30 يونيو 2023 16:29

ذكرت السلطات الفرنسية أن حوالي 1900 سيارة احرقت خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد أمس الخميس، كما تم إضرام النار في حوالي 500 مبنى عام، من بينها مراكز شرطة ومجالس بلدية.

وتم نشر حوالي 10 آلاف إطفائي، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم تي في" اليوم الجمعة نقلا عن نشرات الدفاع المدني. وتم إحراق 934 سيارة في باريس الكبرى وحدها، وتم إضرام النار في 212 بناية، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان". وأفادت تقارير أنه تم إحراق 74 سيارة في ستراسبورج.

أخبار ذات صلة
توقيف 994 شخصا خلال أعمال الشغب في فرنسا
فرنسا تحاول احتواء العنف

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ثالث ليلة على التوالي من الاضطرابات في باريس ومدن أخرى بعد مقتل شاب خلال فحص مروري للشرطة في ضاحية نانتير الباريسية. وجرى ترك السيارات وصناديق القمامة مشتعلة، واستهداف ضباط الشرطة بالألعاب النارية. 

المصدر: د ب أ
فرنسا
باريس
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©