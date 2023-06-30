المجر وبولندا تعرقلان خطط الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

رفضت بولندا، بدعم من المجر، التعديلات التي طرحها الاتحاد الأوروبي على قواعد الهجرة، ما أدى إلى عرقلتها لليوم الثاني على التوالي الجمعة خلال قمة التكتل.

أبرمت دول التكتل اتفاقا مطلع يونيو بشأن مراجعة تعطّلت طويلا لقواعد اللجوء التي يتبعها التكتل، لكن بولندا والمجر أبدتا معارضة شديدة لها.

ويهدف الاتفاق لتقاسم استضافة طالبي اللجوء بين بلدان الاتحاد الأوروبي إذ يفرض على الدول التي ترفض استضافتهم دفع أموال لتلك التي تستقبلهم.

هُزمت بولندا والمجر في التصويت على الخطط، لكن زعيمي البلدين رفضا دعم أي بيان ختامي بشأن الهجرة خلال القمة التي بدأت الخميس.

تطالب بولندا قادة الاتحاد الأوروبي بإضافة فقرة تنص على وجوب اعتماد "الاجماع" في اتّخاذ أي قرارات بشأن هذا النوع من القضايا الحساسة، بحسب النص الذي اطلعت عليه فرانس برس.

كما تسعى إلى نص يفيد بأن سياسة الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الحق السيادي للدول الأعضاء".

وطالبت الدولتان بأن تتضمن أي استنتاجات بندا ينص على أن تحظى قواعد اللجوء بدعم كل دولة في الاتحاد الأوروبي. ورفض باقي قادة الاتحاد هذا الطلب.

وبعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق في اليوم الأول للقمة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، قرر القادة بحث المسألة مجددا في اليوم الثاني والأخير للاجتماع.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو على أمل تغيّر موقف البلدين بين ليلة وأخرى "نأمل أن يكون الليل قد أتاح لهم التفكير في المسألة على نحو جيد".

بدوره، أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الصحافيين صباح الجمعة "نحن على علم بانزعاج البولنديين والمجريين. إنه أمر مباح". لكنه شدد مع ذلك على أن "هذا الاتفاق ما زال قائما".

وأما بلازس أوربان، المقرّب من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رغم عدم وجود قرابة عائلية بينهما، فقال على تويتر "تدور معركة هائلة في المجلس الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة. تضغط بروكسل من أجل نص داعم للهجرة، بينما يحارب ويقاوم الثنائي البولندي المجري".

وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن إقناع بولندا سيكون أصعب من إقناع المجر.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته "يمكن للمجر أن تترك الأمر يمر. ما تقوم به استعراضي نوعا ما. لكن فهم البولنديين أصعب".

يسعى الشعبويون الممسكون بزمام السلطة في بولندا لتنظيم استفتاء وطني على مسألة استقبال اللاجئين.

تستضف بولندا حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني .

لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -- القادمين عادة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط -- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا.



