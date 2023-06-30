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إصدار تحذير من الأعاصير في غربي المكسيك

إصدار تحذير من الأعاصير في غربي المكسيك
30 يونيو 2023 14:22

أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من الأعاصير في جنوب غربي المكسيك مع زيادة قوة العاصفة الاستوائية بياتريس في المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه من المتوقع أن تصل العاصفة بياتريس إلى قوة إعصار اليوم الجمعة. وتسببت بالفعل في هطول أمطار وهبوب رياح عنيفة وأمواج عالية في أجزاء من المكسيك.

وتبعد العاصفة حوالي 170 كيلومترا جنوب غرب بونتا مالدونادو بولاية جيريرو جنوبي البلاد، وكانت تصاحبها رياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الخميس.

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ويجري اعتبار العاصفة الإستوائية كإعصار عندما تصل سرعة الرياح فيها إلى 119 كيلومترا في الساعة. ويسري تطبيق التحذير من الإعصار على الجزء الساحلي من المكسيك من مدينة الجزء الساحلي  بين زيهواتانيخو بولاية جيريرو إلى مدينة بيلايا بيرولا بولاية خاليسكو غربي البلاد.

وتقع الوجهات السياحية مثل ايتشابا وكارييس ومانزانيلو أيضا ضمن تلك المنطقة. وكانت العاصفة بياتريس تتحرك بشكل موازي للساحل باتجاه الشمال الغربي. وقالت أليخاندرا مينديز من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك، أنه مع ذلك، لا يمكن استبعاد ان تتجه بشكل مباشر إلى داخل البر الرئيس  للمكسيك. ويبدأ موسم الأعاصير المدارية في المحيط الهادئ في 15 مايو وفي المحيط الأطلسي في أول يونيو. وينتهي في كلا المنطقتين في 30 نوفمبر. وتشكل الإعصار أدريان، وهو أول إعصار هذا العام، فوق المحيط الهادئ هذا الأسبوع لكنه لم يشكل أي تهديد على الأرض.

المصدر: د ب أ
المكسيك
إعصار
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