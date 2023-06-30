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إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في مطار جنيف

إلغاء 59 رحلة جوية جراء إضراب في مطار جنيف
30 يونيو 2023 10:15

ألغيت حوالي ستين رحلة صباح الجمعة في مطار جنيف الدولي الذي قررت إدارته أن توقف موقتا العمليات فيه بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش بسبب إضراب ينفذه الموظفون.
وجاء في تغريدة لمطار جنيف صباح الجمعة "بسبب إضراب جزء من العاملين في مطار جنيف، قررت الإدارة وقف العمليات فيه موقتا بين الساعة السادسة والعاشرة (بالتوقيت المحلي) مع إلغاء 59 رحلة مغادرة وقادمة"، مضيفا أن "مطار جنيف يأسف جدا للوضع ويقدم اعتذاراته".
وبحسب تعداد أجري الخميس، سيتأثر نحو ثمانية آلاف مسافر كانوا سيغادرون من مطار جنيف بين الساعة السادسة والعاشرة بالتوقيت المحلي، خصوصا أن يوم الجمعة هذا يصادف بداية الإجازات الصيفية.
ويشكل مطار جنيف وهو الثاني في البلاد، مركزا مهما لشركة "إيزي جيت" التي تسير رحلات منخفضة الكلفة.
وقرر الموظفون تنفيذ الإضراب الخميس فور إعلان مجلس إدارة المطار الموافقة على سياسة أجور جديدة تلقى معارضة كبيرة في صفوف هذه الشركة العامة.
وحركة الإضراب هذه قابلة للتمديد.
وهذا أول إضراب ينفذه موظفو المطار المتعاقدون بموجب أحكام القانون العام (وهم غير المتعاونين الخارجيين وهم أساسيون أيضا في عمل المطار) منذ إقامة المطار قبل 104 سنوات بحسب صحيفة "لو تان".
خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو، استقبل المطار نحو 6,8 ملايين راكب وفق الأرقام الرسمية.

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