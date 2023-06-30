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إصابة أربعة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك

إصابة أربعة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك
30 يونيو 2023 09:45

أصيب أربعة شرطيين على الأقل بجروح خطرة في انفجار سيارة مفخخة في ولاية غواناخواتو المكسيكية (وسط)،على ما أعلنت السلطات الخميس.
وينتمي هؤلاء إلى الحرس الوطني - وهي قوة شرطة خاضعة لسيطرة الجيش - وقد سقطوا أرضا عندما انفجرت سيارة كانوا يتفقّدونها في منطقة سيلايا. وفقد أحد الأربعة ذراعه اليمنى، وفق النيابة العامة.
وأشار حاكم ولاية غواناخواتو، دييغو سينهو رودريغيز، إلى نقل ما مجموعه أربعة عناصر إلى المستشفى.
وقال إنّ التحقيق يركّز على ما إذا كان الشرطيون قد استُدرجوا إلى السيارة من خلال اتصال هاتفي وهمي.
وقُتل 14 شرطيا في سيلايا هذا العام، و32 في مجمل ولاية غواناخواتو، استنادا إلى بيانات رسمية.
كانت ولاية غواناخواتو السياحية والصناعية، الأكثر تعرضا لأعمال العنف في المكسيك العام الماضي مع تسجيل أكثر من 3000 جريمة قتل.
وتشهد غواناخواتو صراعا بين عصابتي خاليسكو نويفا جينيراسيون (الأقوى في المكسيك) وسانتا روزا دي ليما.

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المصدر: آ ف ب
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