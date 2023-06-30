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موجة حارة تقتل 100 شخص في المكسيك

موجة حارة تقتل 100 شخص في المكسيك
30 يونيو 2023 08:42

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن 100 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب متعلقة بارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت من 50 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.
وأدت موجة الحر، التي استمرت ثلاثة أسابيع هذا الشهر، لزيادة الضغط على شبكة الكهرباء مع ارتفاع الطلب وأجبرت السلطات على تعليق الدراسة في بعض المناطق .
وأضافت الوزارة أمس الخميس في تقرير عن درجات الحرارة المتطرفة إن أكثر من ثلثي الوفيات كان في الأسبوع من 18 إلى 24 يونيو والباقي في الأسبوع السابق. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي تم تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بالحرارة.
وعزت الوزارة جميع الوفيات تقريبا إلى الإصابة بضربة الشمس والقليل منها للإصابة بالجفاف. ووقع حوالي 64٪ من الوفيات في ولاية نويفو ليون الشمالية المجاورة لولاية تكساس.
وانخفضت درجات الحرارة في الأيام الماضية بفضل موسم الأمطار.
لكن بعض المدن الشمالية لا تزال تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة. ففي ولاية سونورا، بلغت درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء في بلدة أكونتشي 49 درجة مئوية. 

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المصدر: رويترز
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