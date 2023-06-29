وزراء الخارجية العرب يدينون بشدة جريمة إحراق نسخة من المصحف في السويد

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بأشد العبارات، الجريمة النكراء، التي تمثلت في التطاول على المصحف الشريف من خلال إحراق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد، أمس، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورأى المجلس، في بيان صادر عنه مساء الخميس بشأن جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد، أن ذلك العمل المستهجن، الذي اختير له أن يصادف احتفال المسلمين بعيد الأضحى، رمز التضحية والسلام في الدين الإسلامي، إنما يستفز ويسيء لمشاعر نحو 2 مليار مسلم حول العالم ويحرض على الكراهية والعنف.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي برمته والسلطات السويدية، بعدم السماح بتكرار مثل تلك الأعمال التي تسعى لإحداث الفتن عبر التدثر بحرية التعبير.

وشدد المجلس على ضرورة التصدي لأفعال الكراهية الخطيرة التي تعزز مظاهر "الإسلاموفوبيا" المحرضة على العنف والإساءة للأديان، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتبار مثل تلك الأعمال جريمة كراهية وتحريضا يعاقب عليه القانون.

وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح ونبذ التطرف والتعصب.